Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал президента «Марселя» Пабло Лонгорию.
Его отстранили на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе.
Руководителя провансальского клуба обвинили в «оскорбительных высказываниях» и «поведении, нарушающем этику и наносящем ущерб имиджу футбола».
- Лонгория сделал резонансное заявление после матча с «Осером» (0:3) в конце прошлой недели.
- «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» – сказал президент, комментируя удаление игрока «Марселя».
- Позднее он извинился за свои слова.
Источник: RMC Sport