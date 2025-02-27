Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал президента «Марселя» Пабло Лонгорию.

Его отстранили на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе.

Руководителя провансальского клуба обвинили в «оскорбительных высказываниях» и «поведении, нарушающем этику и наносящем ущерб имиджу футбола».