Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе

Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе

Сегодня, 09:00
1

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал президента «Марселя» Пабло Лонгорию.

Его отстранили на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе.

Руководителя провансальского клуба обвинили в «оскорбительных высказываниях» и «поведении, нарушающем этику и наносящем ущерб имиджу футбола».

  • Лонгория сделал резонансное заявление после матча с «Осером» (0:3) в конце прошлой недели.
  • «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» – сказал президент, комментируя удаление игрока «Марселя».
  • Позднее он извинился за свои слова.

Еще по теме:
«Осер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
Зидан раскрыл клуб, за который мечтал играть: «Желание не сбылось»
«Марсель» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025
Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Марсель
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1740638336
И во Франции играют договорняки, не в одном РФС, одна надежда на Суперлигу Переса! Долой монополию УЕФА в футболе!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2
«Лион» пожаловался на «ПСЖ» из-за участия Хвичи в очном матче
11:00
Экс-тренер «Спартака» рассказал, как Карпин навредил воспитанникам клуба
10:50
1
В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»
10:10
ВидеоИньеста не включил Месси в топ-5 любимых футболистов
09:57
1
Газзаев назвал европейский чемпионат, который подойдет Сперцяну
09:18
Опрос пользователей «Бомбардира»: вместе сделаем сайт лучше!
08:55
34
Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»
08:43
3
Салах обновил клубный рекорд «Ливерпуля»
08:35
1
Легионер «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России
08:30
4
Все новости
Все новости
Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе
09:00
1
«Спартак» интересовался хавбеком «Бреста»
Вчера, 09:47
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с 26-летием – вратари родились в один день
25 февраля
5
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Лион» (3:2), у Хакими дубль, у Хвичи ассист
24 февраля
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
23 февраля
Сафонов поздравил «Краснодар» с днем основания
22 февраля
2
Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»
22 февраля
5
Девушка Сафонова пожаловалась на цены в Париже
22 февраля
26
Головин не попал в заявку на третий матч «Монако» подряд
22 февраля
2
Во Франции недовольны игрой Головина: «Находится в упадке»
21 февраля
5
ВидеоСафонов показал сейвы с тренировки «ПСЖ»
20 февраля
2
Мостовой не исключил трансфер Сафонова в «Барселону»
20 февраля
3
Сафонов поделился впечатлениями от первых месяцев в «ПСЖ»
20 февраля
Кавазашвили призвал считать Хвичу российским футболистом
20 февраля
20
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» против «Бреста»
20 февраля
8
Во Франции обеспокоены будущим Сафонова в «ПСЖ»
19 февраля
3
Мостовой сравнил Головина с Месси и Роналду: «Оставьте Сашу в покое»
19 февраля
3
Реакция Мостового на 10 матчей Сафонова в составе «ПСЖ»
18 февраля
Булыкин сказал, в чем Доннарумма превосходит Сафонова
18 февраля
1
Агент Головина прокомментировал состояние травмированного игрока «Монако»
18 февраля
1
Во Франции удивлены Сафоновым: «Намного лучше Ибрагимовича и Неймара»
18 февраля
9
Сафонов – об адаптации во Франции: «Один человек помог мне особенно сильно»
18 февраля
3
Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
17 февраля
Сафонов высказался о достижении отметки в 10 матчей за «ПСЖ»
17 февраля
2
Агент Головина – об отказе украинца Трубина от рукопожатия: «На дебилов не обижаются»
17 февраля
19
Генич тремя словами выразил восхищение французским Сафонова
17 февраля
3
ВидеоВо Франции оценили интервью Сафонова на французском языке
17 февраля
4
Головин сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
17 февраля
16
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 