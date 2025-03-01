Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Агкацев ответил, кто сейчас лицо России в мировом футболе

1 марта, 13:19

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил прошлогодний трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Считаю, трансфер Матвея – большой успех как для него, так и для всего российского футбола. Можно сказать, это наше лицо в мировом футболе. Он представляет, во-первых, нашу страну. Во-вторых, на российских вратарей сейчас будут смотреть по-другому.

Все видят, что наш голкипер в топ-клубе. Это огромный плюс. Считаю, что в этом плане Матвей делает очень большое и важное дело», – сказал Агкацев.

  • «ПСЖ» летом заплатил за Сафонова «Краснодару» 20 миллионов евро.
  • В 11 матчах за парижан у Матвея 6 пропущенных мячей.
  • Сафонов – основной вратарь сборной России.

Еще по теме:
Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России 1
Стало известно, сыграет ли должник по алиментам Сафонов за сборную России в марте 7
Сафонов обменялся майками с экс-игроком «Краснодара» после матча с «Лиллем»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Краснодар Сафонов Матвей Агкацев Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина
08:26
1
Черчесов получил предложение с зарплатой 2,5 миллиона в год: известен ответ тренера
08:12
2
ФотоСимволическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
08:04
Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3
07:27
5
Расширенный состав сборной России, диагноз Тюкавина, Бубнов вернулся на экраны и другие новости
01:23
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
10
Все новости
Все новости
Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России
Вчера, 21:00
1
Стало известно, сыграет ли должник по алиментам Сафонов за сборную России в марте
Вчера, 13:47
7
ФотоТренер «Лиона» Фонсека может получить длительную дисквалификацию за атаку на судью
2 марта
ФотоСафонов обменялся майками с экс-игроком «Краснодара» после матча с «Лиллем»
2 марта
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лилль» (4:1) перед матчем с «Ливерпулем»
2 марта
ФотоДевушка Сафонова похвасталась букетами, подаренными Матвеем
1 марта
2
Агкацев ответил, кто сейчас лицо России в мировом футболе
1 марта
Месси: «В «ПСЖ» я был несчастлив»
28 февраля
2
«Локомотив» зимой интересовался форвардом сборной ЦАР
27 февраля
«Лион» пожаловался на «ПСЖ» из-за участия Хвичи в очном матче
27 февраля
Президента «Марселя» жестко наказали за слова о коррупции во французском футболе
27 февраля
1
«Спартак» интересовался хавбеком «Бреста»
26 февраля
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с 26-летием – вратари родились в один день
25 февраля
5
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Лион» (3:2), у Хакими дубль, у Хвичи ассист
24 февраля
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
23 февраля
Сафонов поздравил «Краснодар» с днем основания
22 февраля
2
Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»
22 февраля
4
Девушка Сафонова пожаловалась на цены в Париже
22 февраля
22
Головин не попал в заявку на третий матч «Монако» подряд
22 февраля
2
Во Франции недовольны игрой Головина: «Находится в упадке»
21 февраля
5
ВидеоСафонов показал сейвы с тренировки «ПСЖ»
20 февраля
2
Мостовой не исключил трансфер Сафонова в «Барселону»
20 февраля
3
Сафонов поделился впечатлениями от первых месяцев в «ПСЖ»
20 февраля
Кавазашвили призвал считать Хвичу российским футболистом
20 февраля
19
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» против «Бреста»
20 февраля
8
Во Франции обеспокоены будущим Сафонова в «ПСЖ»
19 февраля
3
Мостовой сравнил Головина с Месси и Роналду: «Оставьте Сашу в покое»
19 февраля
3
Реакция Мостового на 10 матчей Сафонова в составе «ПСЖ»
18 февраля
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 