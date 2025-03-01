Агкацев ответил, кто сейчас лицо России в мировом футболе

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил прошлогодний трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Считаю, трансфер Матвея – большой успех как для него, так и для всего российского футбола. Можно сказать, это наше лицо в мировом футболе. Он представляет, во-первых, нашу страну. Во-вторых, на российских вратарей сейчас будут смотреть по-другому.

Все видят, что наш голкипер в топ-клубе. Это огромный плюс. Считаю, что в этом плане Матвей делает очень большое и важное дело», – сказал Агкацев.