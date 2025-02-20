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Кавазашвили призвал считать Хвичу российским футболистом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает форварда «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию российским игроком.

  • Накануне Хвича забил в Лиге чемпионов «Бресту» (7:0).
  • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
  • 24-летний Хвича стоит 85 миллионов евро.

«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как «ПСЖ»! А Хвича Кварацхелия – это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе.

И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», – заявил Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (9)
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TOMSON
1740044571
Он Грузин и играет за Грузию.
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ScarlettOgusania
1740044661
Анзор всё СССР вспоминает, "страну нерушимых республик свободных"...)
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Skull_Boy
1740044832
Будет считать его персом или татаро-монголом
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алдан2014
1740044990
Крыша едет не спеша,тихо шифером шурша. Перестаньте брать вью у очень пожилых людей. Не подставляйте ветеранов
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fakeid
1740045081
да давайте уж сразу печенегом или половцем.
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Plyash
1740045427
Свихнулся,Анзорчик? Хвича в России играл под Грузинским флагом.Это ты наш советский человек,всё ностальгируешь по СССР. Рюмочку пропусти - отдохни,выспись.
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ilich55
1740045591
Ага, российским. Хвича ни словом не обмолвился про Локомотив, Рубин, зато рассказал, почему не мог оставаться в РФ в 2022 году.
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САДЫЧОК
1740045909
ОК А, Кавазашвили - таджиком!
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Александр.Т.
1740049241
Он играет ща Сборную Грузию он грузин , блин какую чушь только не скажут. По его логике Аршавин англичанин , Царь так испанец португалец и т д))
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