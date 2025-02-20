Кавазашвили призвал считать Хвичу российским футболистом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает форварда «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию российским игроком.

Накануне Хвича забил в Лиге чемпионов «Бресту» (7:0).

Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

24-летний Хвича стоит 85 миллионов евро.

«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как «ПСЖ»! А Хвича Кварацхелия – это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе.

И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», – заявил Кавазашвили.