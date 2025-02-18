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  • Во Франции удивлены Сафоновым: «Намного лучше Ибрагимовича и Неймара»

Во Франции удивлены Сафоновым: «Намного лучше Ибрагимовича и Неймара»

18 февраля 2025, 04:01
9

Журналист L’Equipe Жозе Барросо признался, что был удивлен вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым. Его впечатлило, что россиянин дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой» (1:0).

«Тот факт, что Сафонов свободно говорит на французском уже через полгода во Франции, стало большим сюрпризом для журналистов. Никто из нас не ожидал, что Матвей будет так бегло говорить через несколько месяцев.

Он ищет какие-то слова, но это совершенно логично. Многие крупные звезды, которые играли годами в Париже, не сказали ни единого слова на французском. Ибрагимович, Ди Мария и Неймар – в этом плане Сафонов намного лучше их. Поэтому это очень ценно для каждого болельщика «ПСЖ», – сказал Барросо.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
  • Он провел за парижский клуб 10 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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Too bad
1739859475
У него есть свободное время поэтому он учит французский язык Он же редко играют
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Foxitkuban
1739864228
Не "лучше Ибрагимовича и Неймара", а "лучше Ибрагимовича и Неймара выучил язык". БомбардЫр в своем репертуаре.
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Vert255
1739904315
Главное чтобы вовремя алименты платил,а не избегал бы их
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СПОРТ 21 века
1739914626
Правильно. У Матвея же есть время на это, мало того, есть большая мотивация удивить французскую элиту, поэтому парень занимается самоучением. Возможно у него планы задержаться в Париже, возможно он всё для себя решил. А для этого в любом случае нужно будет знать язык страны...
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VVM1964
1740255432
«Намного лучше Ибрагимовича и Неймара» - Заголовок конечно в "лучших" традициях бомбардира ! )))...
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