Во Франции удивлены Сафоновым: «Намного лучше Ибрагимовича и Неймара»

Журналист L’Equipe Жозе Барросо признался, что был удивлен вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым. Его впечатлило, что россиянин дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой» (1:0).

«Тот факт, что Сафонов свободно говорит на французском уже через полгода во Франции, стало большим сюрпризом для журналистов. Никто из нас не ожидал, что Матвей будет так бегло говорить через несколько месяцев.

Он ищет какие-то слова, но это совершенно логично. Многие крупные звезды, которые играли годами в Париже, не сказали ни единого слова на французском. Ибрагимович, Ди Мария и Неймар – в этом плане Сафонов намного лучше их. Поэтому это очень ценно для каждого болельщика «ПСЖ», – сказал Барросо.