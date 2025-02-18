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Реакция Мостового на 10 матчей Сафонова в составе «ПСЖ»

Александр Мостовой высказался о достижении Матвеем Сафоновым отметки в 10 матчей за «ПСЖ».

«Фантастика просто! Думал, что матчей пять-шесть есть, а тут целых 10.

Очень рад за Матвея, молодец, что не побоялся перейти, хотя я помню слова некоторых экспертов, которые твердили о том, что ему не стоит идти на лавку.

Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?» – заявил Мостовой.

  • Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.

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Источник: «РБ Спорт»

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18.02.2025 20:33
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