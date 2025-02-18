Реакция Мостового на 10 матчей Сафонова в составе «ПСЖ»

Александр Мостовой высказался о достижении Матвеем Сафоновым отметки в 10 матчей за «ПСЖ».
«Фантастика просто! Думал, что матчей пять-шесть есть, а тут целых 10.
Очень рад за Матвея, молодец, что не побоялся перейти, хотя я помню слова некоторых экспертов, которые твердили о том, что ему не стоит идти на лавку.
Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?» – заявил Мостовой.
- Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.