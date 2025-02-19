Во Франции обеспокоены будущим Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист MadeinFOOT Дориан Бонзома оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов редко разочаровывал, когда к нему обращался Луис Энрике. Он надежный помощник Джанлуиджи Доннаруммы и уже добился прогресса с тех пор, как перешел в «ПСЖ», особенно в игре на ленточке. Похоже, он обрел уверенность, возмужал и приложил усилия, чтобы влиться в группу, поскольку дал свое первое интервью на французском языке после матча против «Тулузы» в прошлую субботу. Он сообщил, что посещает несколько занятий в неделю, что является положительным моментом и показывает, что он хочет оставаться в «ПСЖ» надолго.

С другой стороны, я немного боюсь за его будущее, потому что много говорилось о возможном приходе Люка Шевалье, вратаря «Лилля», в летнее трансферное окно. Посмотрим, как «ПСЖ» справится с этим вопросом», – сказал Бонзома.