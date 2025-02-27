«Локомотив» зимой интересовался форвардом сборной ЦАР

Этой зимой «Локомотив» проявлял интерес к нападающему Годюэну Койялипу. Однако игрок сборной ЦАР в итоге перебрался из софийского ЦСКА в «Ланс» за 2 миллиона евро.

«Локомотив» искал усиление в центр нападения, но в итоге так и не подписал футболиста на это место. Сейчас в обойме основных форвардов у москвичей есть Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьeв и Владислав Сарвели.