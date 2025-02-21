Во Франции недовольны игрой Головина: «Находится в упадке»

Дориан Бонзома, журналист французского издания MadeinFOOT, высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Россиянин пропустил два последних матча из-за травмы. Его статистика в этом сезоне: 27 матчей, 3 гола, 1 ассист.

– Головин разочаровывает в этом сезоне?

– Считаю, Головин находится в упадке уже несколько недель. В некоторой степени соответствуя имиджу команды, он хорошо начал сезон, прежде чем с ноября понизить свой уровень. У него также есть много конкурентов на своей позиции: молодые Аклиуш и Бен Сегир занимают все больше и больше места, а Такуми Минамино возвращается в хорошую форму. Он является частью раздевалки, потому что играет за «Монако» на протяжении многих лет, но у него меньше влияния, чем у Закарии, Тило Керера или Бреля Эмболо, которые прибыли после него. Я ожидаю от него немного большего.