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Во Франции недовольны игрой Головина: «Находится в упадке»

Дориан Бонзома, журналист французского издания MadeinFOOT, высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Россиянин пропустил два последних матча из-за травмы. Его статистика в этом сезоне: 27 матчей, 3 гола, 1 ассист.

– Головин разочаровывает в этом сезоне?

– Считаю, Головин находится в упадке уже несколько недель. В некоторой степени соответствуя имиджу команды, он хорошо начал сезон, прежде чем с ноября понизить свой уровень. У него также есть много конкурентов на своей позиции: молодые Аклиуш и Бен Сегир занимают все больше и больше места, а Такуми Минамино возвращается в хорошую форму. Он является частью раздевалки, потому что играет за «Монако» на протяжении многих лет, но у него меньше влияния, чем у Закарии, Тило Керера или Бреля Эмболо, которые прибыли после него. Я ожидаю от него немного большего.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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Skull_Boy
1740128772
По-тихому сливают его, т.к. "крыши", каким был Рыба, больше нет и тем более он не крайний хав и постоянно играл в центре
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