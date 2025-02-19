Мостовой сравнил Головина с Месси и Роналду: «Оставьте Сашу в покое»

Александр Мостовой считает успешной карьеру Александра Головина в «Монако», несмотря на спад в текущем сезоне.
«Александр Головин играет за «Монако», живет в прекрасном городе, имеет хороший контракт. Что еще надо?
У любого футболиста бывают разные периоды. Возможно, у Головина черная полоса в «Монако». И не надо забывать, что у Александра сначала одна травма была, потом другое повреждение.
Только два величайших футболиста могут провести 20 лет стабильно – Криштиану Роналду и Лионель Месси (смеется).
В общем, оставьте Сашу в покое. Пусть спокойно играет», – заявил Мостовой.
- Головин в этом сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Сейчас у хавбека травма приводящей мышцы.
- Он в «Монако» с 2018 года. Срок контракта – до 30 июня 2029-го.
Источник: «РБ Спорт»