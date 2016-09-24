Селюк: «С Туре, Хартом и Компани Гвардиола повел себя как с собаками»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк выразил мнение, что из-за большого количества выигранных титулов наставник «горожан» Хосеп Гвардиола ведет себя так, как ему захочется, и это не всегда является правильным по отношению к игрокам.

«Гвардиола завоевал немало титулов с «Барселоной», однако и Туре тоже. Хосеп думает, что после этих побед он волен делать все, что ему вздумается. После его прихода в «Сити» стали происходить непонятные вещи. Туре защищал цвета «горожан» много лет, Харт и Компани тоже. Но вдруг пришел Гвардиола и повел себя с ними словно с собаками. Ему стоит тренировать в Афганистане», – сказа Селюк.