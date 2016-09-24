Балотелли получил вызов в сборную Италии

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли получил вызов с борную Италии. В последний раз цвета «скуадры адзурры» 26-летний игрок защищал в 2014 году.

Сообщается, что французскому клубу поступило уведомление от Федерации футбола Италии, в котором было указано, что форвард вызван в национальную команду.

Напомним, подопечным Джампьеро Вентуры в скором времени предстоит провести два поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Шестого октября итальянцы встретятся с Испанией, а девятого померяются силами с Македонией.