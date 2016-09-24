Григорян: «Левый фланг обороны «Спартака» был первым направлением нашего удара»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян отметил, что в матче со «Спартаком» (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка России делал упор на атаку через край, где в обороне у москвичей действовал Дмитрий Комбаров.

«Спартаку» надо было забивать, поэтому Комбаров чуть ли не все время во втором тайме играл впереди. Это, наверное, логично, учитывая, что у Дмитрия есть набор отличных качеств, чтобы успешно подключаться к атаке, но он, видимо, не очень понимает, как дифференцировать свою игру. Речь идет о целесообразности подключений. Объясняю: я смотрю матчи разных команд, анализирую, проецирую на свою – и вот в СКА, например, крайние защитники недобирают в подключениях, поэтому я постоянно призываю их играть активнее. С другой стороны, Комбаров, напротив, летит вперед всегда, с надобностью и без, из-за чего наедается, теряет позицию.

Для меня Комбаров точно не защитник. И если бы он играл в СКА, то я бы его использовал левым полузащитником. Он действительно сильный, квалифицированный игрок с набором качеств: скоростью, работоспособностью, объемом, хорошими кроссами с фланга, но оборона – это не лучшее его умение. Плюс еще одна проблема – Комбаров не очень хорош в отборе один на один. Бросается, реагирует на ложные движения, как это часто бывает с атакующими игроками. Поэтому левый фланг обороны «Спартака» был первым направлением нашего удара», – заявил Григорян.