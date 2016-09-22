Россия сыграет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России получит в соперники по товарищеским матчам сильнейшие европейские национальные команды. В частности, речь идет об играх со сборными Италии, Франции и Германии.

«Россия проведет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией. По договору Франция нам должна обратный матч. Планируем, что успеем сыграть до Кубка конфедераций с кем-то из сильных соперников. Все топовые команды сейчас заняты в квалификации к чемпионату мира — 2018, поэтому найти соперника крайне сложно. Нужно, чтобы все устраивало тренера, а также учитывать климатические условия. У нас впереди много хороших матчей. В следующем году попробуем открыть сочинский стадион товарищеской игрой», – заявил Мутко.