Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия сыграет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией

Россия сыграет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией

22 сентября 2016, 11:55
17

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России получит в соперники по товарищеским матчам сильнейшие европейские национальные команды. В частности, речь идет об играх со сборными Италии, Франции и Германии.

«Россия проведет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией. По договору Франция нам должна обратный матч. Планируем, что успеем сыграть до Кубка конфедераций с кем-то из сильных соперников. Все топовые команды сейчас заняты в квалификации к чемпионату мира — 2018, поэтому найти соперника крайне сложно. Нужно, чтобы все устраивало тренера, а также учитывать климатические условия. У нас впереди много хороших матчей. В следующем году попробуем открыть сочинский стадион товарищеской игрой», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Италия Франция Германия Мутко Виталий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1474534930
Предположим, игра с Германией состоится, Йоахим Лёв будет обкатывать молодёжь, и Россия выиграет. Сколько шуму будет, даже представить трудно))
Ответить
FanatSerj
1474535159
как же перед выборами то заливать начал )) Лишь бы после выборов эти команды не превратились в Гондурас и Сан-Марино.
Ответить
zarsm
1474536259
Правильно, только такие команды могут показать то, над чем действительно надо работать Черчесову.
Ответить
Legioner-05
1474536296
Вот это уже нормально,а то катар и подобные страны как то не серьёзно
Ответить
Павел Буре
1474536406
Вот это совсем другое дело, а то привыкли выигрывать у не топовых сборных.
Ответить
panmon
1474537834
Что ОПЯТЬ сыграем с сильными? Литва должна нам обратный матч? Или Гана с Чехией? Сколько болтовни и все мимо. С Исландией хоть сыграйте - отпросите их с работы)
Ответить
Zeff
1474539360
И всех обыграем.
Ответить
cska-62
1474539636
Да создайте сборную "легионеров", играющих в России. Назначьте ей грамотного тренера, например, Бердыева или Гончаренко (по совместительству). И играйте с ней! Или со сборной № 2. Только этим матчам как-то нужно придать вес. Дать им стимул. Материальный там или пропагандистский. Это будет куда проще и полезнее, чем с помпой ехать в Катар или в Вануату! Да и ведущие мировые сборные на "товарняки" выставят молодняк. Режим игр у лучших футболистов мира очень плотный. А вот на первенство мира в Россию они приедут непременно! И надерут задницу любой несыгранной сборной... Впрочем, на Черчесова я очень надеюсь... На его тренерский талант, трезвый расчёт и здравый смысл.
Ответить
Aztec58
1474540906
Толку-то от этих игр?
Ответить
fantom23
1474541185
Название статьи должно быть Россия ПРОИГРАЕТ товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией -)))
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
2
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+