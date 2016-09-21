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    Червиченко: «Возвращение Мовсисяна в «Спартак» маловероятно, даю всего 10 процентов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном возвращении в стан красно-белых нападающего Юры Мовсисяна, выступающего на правах аренды за клуб МЛС «Реал Солт-Лейк». По словам функционера, это информация не соответствует действительности и похожа на работу агента футболиста.

    «Думаю, что это какой-то бред, сплетни. Агент пытается пристроить его где-то в России. Сколько ему сейчас? 29? Он еще такой молодой. Думаю, вряд ли он нужен команде, поскольку сейчас в стане красно-белых все итак неплохо. Нужно это просто расценивать, как работу агента, который сделал правильный вброс информации. Например, если ты пойдешь на рынок и узнаешь, что Мовсисян свободен, берите его – не будет особого интереса, а значит и денег особо не заработаешь. А когда ты правильно вбрасываешь информацию, мол Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком», то у других может появится некий интерес, которые будут надеяться, что стороны не сумеют договориться. На мой взгляд, возвращение Юры в «Спартак» маловероятно, даю всего 10 процентов», – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.09.2016 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 сентября 2016, 12:51

      ХРЮША !!!

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