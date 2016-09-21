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    Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком» после окончания сезона в МЛС

    Патрик Маккейб – агент нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна, выступающего на правах аренды в МЛС за «Реал Солт-Лейк», заявил, что футболист рад текущим успехам красно-белых и приступит к переговорам с командой после окончания сезона в США.

    «Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде. Мы дождемся окончания сезона в МЛС и начнем переговоры со «Спартаком». Москвичи отлично выступают и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет», – заявил представитель игрока.

    Отметим, что соглашение аренды истекает 1 декабря 2016 года. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2016 12:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 18:21

      больше похоже на утку. В МЛС он и останется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2016, 16:48

      ДА ВРОДЕ НЕ КОНЧИЛСЯ.....НЕДАВНО ДВУШКУ ПРЯМОМУ КОНКУРЕНТУ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТАБЛИЦЕ ОТГРУЗИЛ

      0
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      ...
      Рейтинг: +295

      dudarik > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2016, 17:07

      Незнал,но думаю Спартак его не оставит.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 21 сентября 2016, 14:41

      Это который лучший из армян.... что то он быстро кончился...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 14:20

      продать в анжи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 сентября 2016, 14:18

      Нах.. он не нужен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 13:59

      Обливал Спартак грязью, когда уехал, а теперь хочет вернуться обратно.
      И без него все неплохо.

      6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нахрен он вообще уходил?

      -11
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Kulimen 21 сентября 2016, 16:50

      Называется задал вопрос на свою голову.

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG > Kulimen 22 сентября 2016, 12:57

      :D

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 21 сентября 2016, 12:37

      он удачу спугнет

      4
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