Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком» после окончания сезона в МЛС

Патрик Маккейб – агент нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна, выступающего на правах аренды в МЛС за «Реал Солт-Лейк», заявил, что футболист рад текущим успехам красно-белых и приступит к переговорам с командой после окончания сезона в США.

«Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде. Мы дождемся окончания сезона в МЛС и начнем переговоры со «Спартаком». Москвичи отлично выступают и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет», – заявил представитель игрока.

Отметим, что соглашение аренды истекает 1 декабря 2016 года. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.