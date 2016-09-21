Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком» после окончания сезона в МЛС

Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком» после окончания сезона в МЛС

21 сентября 2016, 12:17
13

Патрик Маккейб – агент нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна, выступающего на правах аренды в МЛС за «Реал Солт-Лейк», заявил, что футболист рад текущим успехам красно-белых и приступит к переговорам с командой после окончания сезона в США.

«Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде. Мы дождемся окончания сезона в МЛС и начнем переговоры со «Спартаком». Москвичи отлично выступают и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет», – заявил представитель игрока.

Отметим, что соглашение аренды истекает 1 декабря 2016 года. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Barsuk52
1474450643
он удачу спугнет
Ответить
Kulimen
1474452330
Нахрен он вообще уходил?
Ответить
vladimir-7
1474455595
Обливал Спартак грязью, когда уехал, а теперь хочет вернуться обратно. И без него все неплохо.
Ответить
АртурZaСМ
1474456707
Нах.. он не нужен...
Ответить
Karrerim
1474456835
продать в анжи
Ответить
VVM1964
1474457234
ПРОДАТЬ ОДНОЗНАЧНО !
Ответить
dudarik
1474458118
Это который лучший из армян.... что то он быстро кончился...
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474465728
ДА ВРОДЕ НЕ КОНЧИЛСЯ.....НЕДАВНО ДВУШКУ ПРЯМОМУ КОНКУРЕНТУ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТАБЛИЦЕ ОТГРУЗИЛ
Ответить
Joko21
1474471319
больше похоже на утку. В МЛС он и останется
Ответить
Главные новости
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
Все новости
Все новости
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
2
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
3
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
10
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+