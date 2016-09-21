Червиченко: «Возвращение Мовсисяна в «Спартак» маловероятно, даю всего 10 процентов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном возвращении в стан красно-белых нападающего Юры Мовсисяна, выступающего на правах аренды за клуб МЛС «Реал Солт-Лейк». По словам функционера, это информация не соответствует действительности и похожа на работу агента футболиста.

«Думаю, что это какой-то бред, сплетни. Агент пытается пристроить его где-то в России. Сколько ему сейчас? 29? Он еще такой молодой. Думаю, вряд ли он нужен команде, поскольку сейчас в стане красно-белых все итак неплохо. Нужно это просто расценивать, как работу агента, который сделал правильный вброс информации. Например, если ты пойдешь на рынок и узнаешь, что Мовсисян свободен, берите его – не будет особого интереса, а значит и денег особо не заработаешь. А когда ты правильно вбрасываешь информацию, мол Мовсисян начнет переговоры со «Спартаком», то у других может появится некий интерес, которые будут надеяться, что стороны не сумеют договориться. На мой взгляд, возвращение Юры в «Спартак» маловероятно, даю всего 10 процентов», – заявил Червиченко.