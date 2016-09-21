Кубок России. «Краснодар» переиграл «Спартак-Нальчик», «Енисей» оказался сильнее ЦСКА и другие результаты

В рамках 1/16 Кубка России состоялись несколько матчей. Московское «Динамо» разгромило в своих стенах «Ростов», «Сибирь» в дополнительное время переиграла «Томь», а «Урал» на выезде одолел «Челябинск». «Енисей» принимал дома действующих чемпионов страны ЦСКА. В упорной борьбе красноярцы оказались сильнее. «Краснодар» в Нальчике переиграл местный «Спартак-Нальчик».

Кубок России. 1/16 финала.

Спартак-Нальчик (Нальчик) — Краснодар (Краснодар) 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 48. 0:2 – Лаборде, 86.

Предупреждения: Макоев, 19.

Енисей (Красноярск) — ЦСКА (Москва) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чернов, 43. 1:1 – Миланов, 58. 2:1 – Ломакин, 83.

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин (Иванов, 85), Алиев, Фатуллаев, Малоян (Коротаев, 89), Камеш.

ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов (Жамалетдинов, 75), Миланов, Страндберг.

Предупреждения: Набабкин, 34.

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

Динамо (Москва) — Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (3:0)

Голы: 0:1 – Рыков, 6. 0:2 – Гуйе, 18 (в свои ворота). 3:0 – Маркелов ,45. 4:0 – Темников, 90+2.

Динамо: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников,66), Сапета (к). Зотов (Кузьмин, 57), Маркелов, Панченко, Бечирай (Погребняк, 46)

Ростов: Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе (к), Кондрюков, Киреев (Сиденко,68), Препелицэ, Саид, Вебер, Байрамян, Ходунов (Шаповалов, 52)

Предупреждения: Ходунов, 5; Саид, 58; .

Сибирь (Новосибирск) — Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Качан, 118.

Незабитый пенальти: Погребняк, 45

Предупреждения: Кудряшов, 34; Рухаиа, 49; Тен, 64; Макаренко, 101.

Челябинск (Челябинск) — Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чантурия, 15. 0:2 – Конате, 35. 0:3 – Чантурия, 55 (с пенальти).

Предупреждения: Быстров, 81.