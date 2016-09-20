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  • Григорян: «У меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со «Спартаком»

Григорян: «У меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со «Спартаком»

20 сентября 2016, 09:40
7

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян назвал «Спартак» самым серьезным соперником в своей карьере. Напомним, что именно московский клуб будет противостоять «СКА-Хабаровску» в 1/16 финала Кубка России.

– «Спартак» – пока самый серьезный соперник в вашей тренерской карьере?

– Конечно, к своим годам уже планировал работать с командой Премьер-лиги и выступать в Лиге чемпионов. При этом не могу сказать, что у меня как-то плохо складывается – ведь воплотил в жизнь самую безумную мысль.

– Это какую же?

– Перешел из мужского футбола в женский и выиграл там все. А затем совершил еще более безбашенную штуку – вернулся обратно. Но дальше все как-то застопорилось. Теперь у меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со «Спартаком». Если уйти от иронии, с которой начался наш разговор, то моя задача в предстоящей встрече – на 100 процентов использовать на поле возможности своих футболистов, как бы банально это ни звучало. Выбрать, оптимальную тактику, выжать из ребят максимум.

– Миссия выполнима?

– Конечно. Промес, Попов, Зе Луиш, Фернанду, Боккетти, Глушаков, Зобнин, Кутепов, Ребров – это не просто набор исполнителей высокого уровня. Этот коллектив неслучайно идет на первом месте в РФПЛ. Сейчас нужно говорить об очень организованном – как в атаке, так и обороне – и быстром «Спартаке». Будет интересно найти решения, которые позволят победить москвичей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак СКА-Хабаровск Григорян Александр
Комментарии (7)
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Диктор
1474356756
Рассмешила самоуверенность.
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vladimir-7
1474366038
Удачи "СКА-Хабаровск" и дёрните хрюшек.
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Pilottt
1474366831
Непростая игра будет, Спартак вперед!!!
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Пастырь
1474378181
Хотел бы пожелать Спартаку недопустить недооценки соперника и удачи Спартаку.
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Kuhonnik
1474391616
Решение одно- автобус как всегда
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