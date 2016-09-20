Виллаш-Боаш: «Учу немецкий. Новый вызов»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш приступил к изучению немецкого языка, о чем сообщил он сам на своей странице в Instagram.

«Первый учебный час! Первый урок! Учу немецкий. Новый вызов», – написал Виллаш-Боаш под фотографией с учебниками.

Добавим, что намерение специалиста освоить этот язык связывают с его возможным приходом в Бундеслигу на пост главного тренера «Вердера», который освободился после отставки Виктора Скрипника.