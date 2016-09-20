Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виллаш-Боаш: «Учу немецкий. Новый вызов»

20 сентября 2016, 00:45
14

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш приступил к изучению немецкого языка, о чем сообщил он сам на своей странице в Instagram.

«Первый учебный час! Первый урок! Учу немецкий. Новый вызов», – написал Виллаш-Боаш под фотографией с учебниками.

Добавим, что намерение специалиста освоить этот язык связывают с его возможным приходом в Бундеслигу на пост главного тренера «Вердера», который освободился после отставки Виктора Скрипника.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Вердер Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Su27Flanker
1474321973
Было бы интересно, очень интересно
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1474323783
Ну он полиглот,в принципе.Знает итальянский,испанский,португальский,английский...Почему бы и не немецкий? Правда если ему так легко даются языки,то мог бы и русский выучить...
Ответить
red-white fox
1474328639
Для Германии немецкий учит, а почему в России только с переводчиком?
Ответить
alboro
1474329734
вытащить средний клуб без денег
Ответить
Kulimen
1474348451
Видимо все первое обязательно нужно фоткать.
Ответить
Barsuk52
1474352816
так он же переводчик
Ответить
Lexa_Lexa
1474353367
пусть попробует конечно
Ответить
alexis02lion
1474355941
Да ну. Вердер слишком не стабилен чтобы туда идти. Чуть-что сразу выгонят. Лучше конечно чем Штутгарт, но ненамного чтобы туда идти. Хотя вызов точно - состав средний по меркам бундеслиги, а задачи такие же большие как были в конце 90-ых и начале 00-ых, когда они могли бороться за попадание в еврокубки и иногда там играли.
Ответить
Юрий Крутько
1474356700
При Виллаш-Боаш игра Зенита была в основном средненькая-несопостовима с теми вливаниями и усилиями руководителей ГАЗПРОМА.Есть 5-7 Российских специалистов,(в их число входят два белорусса-Олег Кононов и Виктор Гончаренко)которые достигли бы с этим составом гораздо большего...Ну и Халк,конечно, тянул команду... Так-что повода Андре гордиться своей работой в России нет.
Ответить
T 72
1474356728
Надеюсь не по порнофильмам учит)
Ответить
Главные новости
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
2
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
2
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
14:56
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
11:49
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+