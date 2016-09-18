Шалимов: «Краснодар» заслужил победу над «Ростовом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Всегда нужно верить в лучшее. Ребята продолжали играть, не останавливались и шли вперед. Да, скатились на навал, но по такой погоде вряд ли могло произойти что-то другое. Мы много нагнетали, соперник был под прессом и мы его дожали. Думаю, мы заслужили победу над «Ростовом».

Смолов является ключевой фигурой в нашей команде. Он получает намного больше мячей, когда мы играем быстрыми атаками. Федор – наша основная ударная сила», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».