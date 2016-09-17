Слуцкий: «В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал свой взгляд на проблему развития детского футбола в стране. Специалист отметил, что Россия уступает многим странам по такому показателю, как количество футбольных школ.

– Детские тренеры в России часто делают ставку на физически развитых юношей, но не дают дорогу остальным сверстникам. Как это изменить?

– Все зависит от мастерства тренера. Это проблема переходного возраста: кто-то вырастает, а кто-то – нет. Когда я смотрю на 14-летних ребят, которые занимаются у нас на базе, хочется спросить: а сколько возрастов здесь собрано? Разница в росте может быть и 25 сантиметров. Если тренер верит в кого-либо, то нужно запастись терпением и ждать, пока все встанет на свои места. Надо понимать и держать в голове, какими качествами обладает игрок до того момента, как стал проигрывать в голой физиологии.

– Требование результата от детских команд мешает росту футболистов?

– Часто об этом слышу, но не думаю, что это глобальная проблема. Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выиграл. О чем стоит говорить, так это о банальном количестве играющих в футбол. Почему в Белграде, где жителей меньше двух миллионов, 98 команд одного возраста? А в 15-миллионной Москве – около 40? В миллионном Волгограде в первенстве города участвует десять команд. В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России.

Нужно учитывать, сколько у нас людей обеспечены условиями. Помнить, что во многих местах на севере ребята вообще не имеют физической возможности заниматься с октября по апрель. Мы должны говорить об инфраструктуре, количестве школ и клубов. В этом плане мы пока сильно уступаем многим странам. Плюс проигрываем географически, потому что во многих местах круглогодично заниматься футболом нельзя.