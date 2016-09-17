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  • Слуцкий: «В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России»

Слуцкий: «В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России»

17 сентября 2016, 14:36
32

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал свой взгляд на проблему развития детского футбола в стране. Специалист отметил, что Россия уступает многим странам по такому показателю, как количество футбольных школ.

– Детские тренеры в России часто делают ставку на физически развитых юношей, но не дают дорогу остальным сверстникам. Как это изменить?

– Все зависит от мастерства тренера. Это проблема переходного возраста: кто-то вырастает, а кто-то – нет. Когда я смотрю на 14-летних ребят, которые занимаются у нас на базе, хочется спросить: а сколько возрастов здесь собрано? Разница в росте может быть и 25 сантиметров. Если тренер верит в кого-либо, то нужно запастись терпением и ждать, пока все встанет на свои места. Надо понимать и держать в голове, какими качествами обладает игрок до того момента, как стал проигрывать в голой физиологии.

– Требование результата от детских команд мешает росту футболистов?

– Часто об этом слышу, но не думаю, что это глобальная проблема. Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выиграл. О чем стоит говорить, так это о банальном количестве играющих в футбол. Почему в Белграде, где жителей меньше двух миллионов, 98 команд одного возраста? А в 15-миллионной Москве – около 40? В миллионном Волгограде в первенстве города участвует десять команд. В Сербии футболом занимается в два с половиной раза больше мальчишек, чем в России.

Нужно учитывать, сколько у нас людей обеспечены условиями. Помнить, что во многих местах на севере ребята вообще не имеют физической возможности заниматься с октября по апрель. Мы должны говорить об инфраструктуре, количестве школ и клубов. В этом плане мы пока сильно уступаем многим странам. Плюс проигрываем географически, потому что во многих местах круглогодично заниматься футболом нельзя.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (32)
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kykyi
1474113931
Зато у нас количество ментов на душу населения, одно из самых высоких в мире, правда в борьбе с преступностью, это мало помогает. Даешь деньгу на вертухаев, дети перебьются.
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gor77
1474115086
Для справки. В странах бывшей Югославии культ мяча! Поэтому там развиты эти виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, водное поло, гандбол!!! И даже во времена соцлагеря спортсменам разрешали играть в Италии, Германии, Греции и т. д.!
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Антибиотик
1474115480
Леня, у тебя в школе ЦСКА целая куча молодежи. Так что же ты их всех в основе не заиграл? Да, просто тренеры вы такие...
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fakel-vrn
1474116017
И в Сербии нет качающихся тренеров, с отвисшей вниз слюнявой губой
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опус 2
1474116263
Продолжение разговора ,что Россия -не футбольная страна
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takca
1474116817
Леня а почему закрылась спортшкола цска 704 из последних выпускников Щенников а просто торговозакупочная компания владелец фк цска перестала финансировать не профильный актив вот и усе. А то мол мало детей занимается а где им заниматься.Все деньги на обезьян уходят.
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Garrincha58
1474116842
голосуйте дальше за партию власти и получите кукишь с маслом
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Юрий Крутько
1474117999
Слуцкий-большой профессионал и честно высказывая свое мнение делится проблемами Российского детского и юношеского футбола,как он видит(во многом правильное) и, имеет на это право!
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трениришко
1474121395
а сколько ты воспитал
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ПФК ЦСКА Моscow
1474130378
всё по делу сказал
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