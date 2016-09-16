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    Семин симпатизирует группе «Ленинград»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о знакомстве с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

    – Недавно я посетил концерт группы «Ленинград», которая мне очень нравится, и сказал Шнурову, что буду рад встретиться на футболе. Почему бы не у нас в Черкизово.

    – Думаете, придет?

    – Вообще он питерский. А они такие патриоты. Посмотрим.

    – Вы и Шнуров. Что общего?

    – Хотя бы общие друзья, они нас и познакомили. А главное, я уже сказал, мне «Ленинград» очень нравится. Билеты на концерт я сам купил, давно хотел посетить.

    – Есть, наверное, какие-то полюбившиеся песни?

    – Каждая песня – это сумасшедшая энергетика! Людям репертуар нравится. Сергей держит зал, эта аудитория целиком ему принадлежит. С этой точки зрения мне, конечно, интересно было посмотреть, оценить. О футболе Шнуров рассуждает как посвященный человек: знает обо всем и обо всех.

    – Вам дано быть на одной волне со всеми поколениями?

    – Пожалуй, я хорошо понимаю молодых. Не стесняюсь перенимать, учиться у них. Не скажу, что я профи в гаджетах, но умею работать с необходимыми программами, находить нужную информацию. Вижу, что новое поколение более разностороннее, смелое, они многое знают и умеют. А мы были зацикленные какие-то на своей работе. В молодости я играл в футбол и не знал, каким будет мир после того, как перестану выходить на поле. Надо уметь заглядывать в будущее

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.09.2016 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 сентября 2016, 16:45

      шПалычу - пить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 сентября 2016, 10:00

      Красавец Шпалыч,удачи ему !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 16 сентября 2016, 21:14

      Анатолий Фёдорович, Вы читали это интервью?..

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 16 сентября 2016, 20:48

      лучшая песня про выборы... Палыч просто сознаться не хочет...

      1
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