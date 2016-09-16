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    Гончаренко и Кононов могут возглавить «Легию»

    Украинский специалист Мирон Маркевич, словак Адриан Гула, израильтянин Авраам Грант входят в число кандидатов на пост главного тренера «Легии». Кроме того, заменить главного тренера Бесника Хаси могут белорусские тренеры Виктор Гончаренко и Олег Кононов. Гончаренко «Легии» порекомендовал бывший футболист Цезари Кулеша, а Кононова – защитник «Краснодара» Артур Енджейчик.

    Напомним, что Гончаренко в настоящее время работает в «Уфе», а Кононов на этой неделе покинул пост главного тренера «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 16:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 сентября 2016, 20:56

      Если Гончаренко и Кононов,тогда может и Бердыев(как в 1982г.Триумвират-Бесков и Лобановский и Ахалкаци).А ЕСЛИ БЕЗ ШУТОК, любой из этой тройки заслуживает команду поприличней,чем Легия.Например в РФПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 16 сентября 2016, 20:04

      Курвам никто не поможет)

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 сентября 2016, 19:07

      фуфло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 сентября 2016, 18:35

      У нас не ценят, там они будут великими.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 18:31

      Игроки рекомендуют тренеров - смешно.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 сентября 2016, 18:29

      Ну и прекрасно.

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 сентября 2016, 17:09

      что кононов, что гончаренко зарекомендовали себя с лучшей стороны, так что легия от таких назначений только выиграет

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Chesn0k 16 сентября 2016, 18:32

      Каких назначений? Пусть деньги сначала покажут.

      -1
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