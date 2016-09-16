Гончаренко и Кононов могут возглавить «Легию»

Украинский специалист Мирон Маркевич, словак Адриан Гула, израильтянин Авраам Грант входят в число кандидатов на пост главного тренера «Легии». Кроме того, заменить главного тренера Бесника Хаси могут белорусские тренеры Виктор Гончаренко и Олег Кононов. Гончаренко «Легии» порекомендовал бывший футболист Цезари Кулеша, а Кононова – защитник «Краснодара» Артур Енджейчик.

Напомним, что Гончаренко в настоящее время работает в «Уфе», а Кононов на этой неделе покинул пост главного тренера «Краснодара».