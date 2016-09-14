Лига чемпионов. «Реал» вырвал победу у «Спортинга», «Боруссия» Д уничтожила «Легию»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в родных стенах обыграл «Спортинг» со счетом 1:1. За португальцев гол забил Бруно Сезар в начале второго тайма, а в самой концовке встречи Криштиану Роналду и Альваро Мората принесли своей команде победу.

В другой встрече этой группы «Боруссия» Д отправила в ворота «Легии» шесть безответных мячей.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Реал (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сезар, 48; 1:1 – Роналду, 89; 2:1 – Мората, 90+3.

Легия (Польша) – Боруссия Д (Германия) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Гетце, 7; 0:2 – Папастатопулос, 15; 0:3 – Бартра, 17; 0:4 – Геррейро, 51; 0:5 – Кастро, 76; 0:6 – Обамеянг, 87.

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