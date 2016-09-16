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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
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Легия - Боруссия

14.09.2016, Среда, 21:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40) Лига чемпионов, 1 тур Легия - Боруссия
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    Рейтинг: +93

    Денис Ростовский 15 сентября 2016, 00:28

    И зачем Черчесова прогнали?!

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