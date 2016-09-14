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  • Бубнов: «ЦСКА должен делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов»

Бубнов: «ЦСКА должен делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов»

14 сентября 2016, 12:30
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов московского ЦСКА. Напомним, армейцы сыграют против «Байера», матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«По сравнению с «Ростовом» задача армейцев выглядит проще. Все-таки «Байер» — это не «Бавария». ЦСКА — опытная и сыгранная команда, которая уже который год выступает в одном составе и постоянно играет в Лиге чемпионов. У москвичей есть шансы побиться с леверкузенцами и добиться приемлемого результата в гостях. Если ЦСКА не проиграет на выезде, это будет хорошим результатом.

Такая опытная команда как ЦСКА должна делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов. У армейцев точно не будет никакого мандража, так как они уже не раз выступали на таком уровне. Опыт позволяет им играть уверенно и спокойно. Правда, если раньше в матчах Лиги чемпионов вся надежда была на скорость Мусы в контратаках, то теперь с Траоре на острие на быстрые выпады рассчитывать будет сложно», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Байер Траоре Ласина Муса Ахмед Бубнов Александр
Комментарии (15)
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acer2003
1473846874
Хотелось бы посмотреть действия Бубнова на посту тренера клуба По его перлам минимум Реал надо тренировать
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Kulimen
1473846905
Хули от выводов толку, если усиления нет и ключевые игроки уходят.
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Kuhonnik
1473847169
Делать выводы надо после матча Бавария-Ростов Конифееву!
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товрос
1473847731
ну его на фиг этого Бубнова УДАЧИ ЦСКА!!!
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Pro100Kid
1473848463
Да толку какие выводы,если в нападении зияет дыра,а в защите не дай Бог травма и будет караул(хотя и так против шустрых команд в лч караул)
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zagrizlik
1473850934
ЦСКА надо состав обновлять,выводы делать и так умеют хорошо. Надеюсь после сдачи стадиона в эксплуатацию будет попроще.
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Каратель помойников
1473852622
главное чтобы вася в своё удовольствие не заиграл,как было с ромой в риме
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himik2-62
1473855441
смешались в кучу кони,люди
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Артемка 82
1473857297
Если уж Ростов обыгрывал Коней дома со счетом 2-0, то Байер проедится не хуже! мой прогноз 4 - ооооо
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GeorgeXIII
1473857860
продует
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