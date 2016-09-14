Бубнов: «ЦСКА должен делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов московского ЦСКА. Напомним, армейцы сыграют против «Байера», матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«По сравнению с «Ростовом» задача армейцев выглядит проще. Все-таки «Байер» — это не «Бавария». ЦСКА — опытная и сыгранная команда, которая уже который год выступает в одном составе и постоянно играет в Лиге чемпионов. У москвичей есть шансы побиться с леверкузенцами и добиться приемлемого результата в гостях. Если ЦСКА не проиграет на выезде, это будет хорошим результатом.

Такая опытная команда как ЦСКА должна делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов. У армейцев точно не будет никакого мандража, так как они уже не раз выступали на таком уровне. Опыт позволяет им играть уверенно и спокойно. Правда, если раньше в матчах Лиги чемпионов вся надежда была на скорость Мусы в контратаках, то теперь с Траоре на острие на быстрые выпады рассчитывать будет сложно», – заявил Бубнов.