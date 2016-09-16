Байер - ЦСКА

За две минуты наш ЦСКА свел на нет всю прыть Байера. Вперед ЦСКА!
КАМБЭК
ЦСКА показал характер - молодцы!
Байер отскочил
Кони молодцы!!!Давайте дальше таблетки топтать...
пусть мячелов байера пришьет авоську между копыт!
оуууу камбек)хорошии)
Съели нах алан красавец
Иди спи чучело
Под Пушкина строчит! Даже имя похожее взял. Впрочем. если в фамилии тоже одну букву пропустить. то будет то. что надо - АЛЕКАНДР ПУКИН!!!
Это реальный уровень любого нашего клуба при игре в еврокубках...Обидно...
Байер порвет коней !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!