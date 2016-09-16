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Даниэле Орсато (Чио)
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Байер - ЦСКА

14.09.2016, Среда, 21:45 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Байер - ЦСКА
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 16 сентября 2016, 15:26

    За две минуты наш ЦСКА свел на нет всю прыть Байера. Вперед ЦСКА!

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:34

    КАМБЭК

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 15 сентября 2016, 00:37

    ЦСКА показал характер - молодцы!

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 14 сентября 2016, 23:42

    Байер отскочил

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    Рейтинг: +268

    BorisoW 14 сентября 2016, 22:28

    Кони молодцы!!!Давайте дальше таблетки топтать...

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 14 сентября 2016, 22:25

    пусть мячелов байера пришьет авоську между копыт!

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 14 сентября 2016, 22:24

    оуууу камбек)хорошии)

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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska 14 сентября 2016, 22:22

    Съели нах алан красавец

    2
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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska > Alekandr 14 сентября 2016, 22:26

    Иди спи чучело

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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 > Alekandr 14 сентября 2016, 23:09

    Под Пушкина строчит! Даже имя похожее взял. Впрочем. если в фамилии тоже одну букву пропустить. то будет то. что надо - АЛЕКАНДР ПУКИН!!!

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    Рейтинг: +268

    BorisoW 14 сентября 2016, 22:20

    Это реальный уровень любого нашего клуба при игре в еврокубках...Обидно...

    0
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    Рейтинг: +4

    irina@@@ 14 сентября 2016, 22:15

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Байер порвет коней !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    -4
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