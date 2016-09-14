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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - ЦСКА
Байер - ЦСКА: обзор матча 14 сентября 2016
Байер
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
9'
А. Мехмеди
15'
Х. Чалханоглу
36'
А. Дзагоев
38'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - ЦСКА
90'
+2
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
Б. Хенрикс
86'
Желтая карточка
Венделл
83'
78'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Ионов
73'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
Замена
К. Фолланд
️️️️
Л. Бендер
51'
Травма
Л. Бендер
50'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Чичарито
46'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Х. Чалханоглу
46'
38'
ГОЛ! 2:2!
Р. Еременко
Пас отдал
Л. Траоре
36'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Кампль
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Б. Хенрикс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
44
Кевин Кампль
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
44
Кампль
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
8
Брандт
14
Чичарито
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
11
Ионов
10
Головин
90
Траоре
20
Чалханоглу
20
Арангис
20
Арангис
20
Чалханоглу
8
Бендер
31
Фолланд
31
Фолланд
8
Бендер
14
Чичарито
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Чичарито
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
10
Головин
6
Березуцкий
6
Березуцкий
10
Головин
11
Ионов
17
Миланов
17
Миланов
11
Ионов
Остались в запасе
Байер
ЦСКА
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Байер - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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