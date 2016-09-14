Милик: «Матч с «Динамо» прошел идеально»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Это позволило его команде начать турнир с выездной победы.

«Это был большой вечер как для меня, так и для всей команды. Могу уверенно сказать, что я счастлив. Все прошло просто идеально. Для нас было важно начать с победы в гостях. После такого результата вернемся в Неаполь в хорошем настроении», – приводит слова Милика Sport leggo.

Матч «Динамо» Киев – «Наполи» закончился со счетом 1:2.