Хачериди: «Динамо» не заслуживало поражения»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди отметил равную игру против «Наполи» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Жаль, что по такой равной игре мы проиграли. Обидно, что голы в наши ворота получились какие-то нелепые – мячи по штрафной летали и в итоге влетали в сетку... На мой взгляд, мы не заслуживали этого поражения.

Спасибо зрителям, горячо поддерживавшим нас. Да, «Наполи» победил, но я считаю, что не по игре. Как минимум, должна была быть ничья. Итальянцы нас ничем не удивили, просто сегодня фарт на их стороне был...», – сказал Хачериди.

Матч «Динамо» Киев – «Наполи» завершился со счетом 1:2.