Калачев: «Баварии» можно было и не помогать. Сами бы пускай забивали»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал пенальти, назначенный в ворота ростовчан при счете 0:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

«Что теперь говорить о пенальти? Был он или нет… Поставил и ладно. Хотя «Баварии» можно было не помогать. Сами бы пускай забивали.

Важнее другое: мы не сыграли в свой футбол. Пока мы не пропустили, «Бавария» нервничала и ничего не могла сделать, поэтому нам легче игралось. Потом мы побежали забивать, и уже «Бавария» этого ждала где-то», – сказал Калачев.