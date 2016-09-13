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Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»

13 сентября 2016, 18:22
6

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам наставника, армейцы в последнее время показывают, как трудно их обыграть.

«Если у себя в чемпионате ты опережаешь такой клуб, как «Зенит», значит, у тебя сильная команда. ЦСКА в последнее время показывает, как сложно его обыграть. Победа над «Гамбургом» в выходные послужила нам прекрасной подготовкой к этому матчу. Надеюсь, мы продолжим с той же точки, на которой остановились в субботу», – заявил Шмидт.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Байер ЦСКА Шмидт Рогер
Комментарии (6)
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Фан666
1473780463
Чемпионат России вообще не показатель.
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Zeff
1473784732
ЦСКА очень силён. Байер в полной прострации.
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ivanthebest
1473785642
Нынче Зенит вообще не показатель... Да и про судей он скорее всего не в курсах... Видно матчи не внимательно смотрел... Но, в ЛЧ нет таких шарашкиных судейских контор, куда бы Гинер мог заходить вышибая ногой двери со своим грязным чемоданчиком...
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