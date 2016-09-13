Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам наставника, армейцы в последнее время показывают, как трудно их обыграть.

«Если у себя в чемпионате ты опережаешь такой клуб, как «Зенит», значит, у тебя сильная команда. ЦСКА в последнее время показывает, как сложно его обыграть. Победа над «Гамбургом» в выходные послужила нам прекрасной подготовкой к этому матчу. Надеюсь, мы продолжим с той же точки, на которой остановились в субботу», – заявил Шмидт.