Михайличенко: «Ничья в матче с «Наполи» будет хорошим результатом для киевского «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». По словам функционера, киевлян в матче с неаполитанцами устроит ничья.

«Я следил за игрой «Наполи», и команда произвела на меня хорошее впечатление. Думаю, что они являются фаворитами нашей группы. Для «Динамо» ничья в предстоящей игре будет хорошим результатом, хотя, безусловно, футболисты оставят на поле все силы и постараются показать красивую игру», – заявил Михайличенко.