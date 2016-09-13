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Вилья: «Возвращение в «Валенсию» исключено»

13 сентября 2016, 15:46
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Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья заявил, что планирует отработать контракт с американским клубом до конца, а также подчеркнул, что его возвращение в «Валенсию», за которую он выступал с 2005 по 2010 год, исключено.

«Пока я не хочу говорить о своем будущем. У меня еще полтора года контракта с «Нью-Йорк Сити» и я планирую их отработать. Меня часто спрашивают о возвращении в «Валенсию, но это очень сложно. Я бы сказал, что это исключено. Этот клуб многое сделал для меня, но я лишь могу пожелать команде хорошего сезона», – заявил Вилья.

Источник: Superdeporte
США. МЛС Нью-Йорк Сити Валенсия Вилья Давид
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