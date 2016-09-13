Трезеге: «Способности Балотелли не вызывают сомнений»

Известный в прошлом нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге прокомментировал переход форварда Марио Балотелли во французскую «Ниццу». По словам Трезеге, Марио поступил правильно, переехав во Францию.

«Балотелли – необыкновенный игрок. У меня его способности не вызывают сомнения. Надеюсь, что он сможет вернуться на высокий уровень. Марио правильно сделал, выбрав «Ниццу», там все живут футболом. Он хорошо дебютировал в важной игре, забив два гола в ворота «Марселя», – цитирует Трезеге Tiki Taka.