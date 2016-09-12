Калачев: «Страшно от того, как «Бавария» сминает все команды. Будет большим успехом не проиграть им»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о шансах своей команды в предстоящем поединке против «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Для «Ростова» будет больших успехом не проиграть в Мюнхене. Хочется верить в это. Приложим все усилия. Но «Бавария» – просто машина, которая сминает на своем пути все команды. Даже страшно становится от этого. Надеюсь, у нас что-то может получиться», – заявил Калачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» состоится завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.