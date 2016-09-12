Кверквелия: «Краснодар»? Посмотрим, что будет зимой»

Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия не стал опровергать слухи о своем переходе в «Краснодар», но посоветовал дождаться зимнего трансферного окна.

«Пока ничего не знаю об этом интересе, сосредоточен на игре за «Рубин». Связывались ли со мной из «Краснодара»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу, посмотрим, что будет зимой», – заявил Кверквелия.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто зимой, может сменить клубную прописку.