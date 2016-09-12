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Радимов: «Для побед «Кубани» не хватает командной химии»

12 сентября 2016, 12:36
4

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о соперниках петербуржцев в ФНЛ. По мнению специалиста, «Кубани», несмотря на хороший подбор футболистов, не хватает для побед командной химии, а игроки «Мордовии», видимо, не понимают требований нового наставника Дмитрия Черышева.

– Что все-таки с «Кубанью», не сумевшей одолеть даже «Сокол»? Бессилие в атаке, нервы, нападки Петреску на судей...

– Это манера Петреску, он и в «Динамо» вел себя так же. Мы с «Кубанью» еще не встречались, честно говоря, видел мало ее матчей, но, мне кажется, там нет командной химии, несмотря на серьезный подбор футболистов. Когда краснодарцы выиграли два матча подряд, подумал: ну все, теперь они полезут вверх. Ошибся. А отрыв уже значительный – надо выигрывать, что психологически давит.

– «Мордовия» вообще в зоне вылета, и до возвращения в РФПЛ ей как до Луны.

– Не знаю, какие в Саранске задачи, хотя они вроде бы декларировали борьбу за попадание в четверку, да и состав приличный. Но объединить игроков результатом не удается, видимо они не понимают требований Черышева – другого объяснения происходящему у меня нет.

– Андрей Талалаев поднимет «Тамбов», в котором дебютировал с победы в Калининграде?

– По одной игре сложно делать выводы. Но в Тамбове хорошая команда – против «Динамо» вон выдала шикарный второй тайм, играла на одной половине. И футбол в городе любят, заполняя стадион, что немаловажно. В Тамбове работает Георгий Саныч Ярцев, я за него переживаю... «Балтика»? Обожаю Калининград, его чистоту, погоду. Но «Балтика» ведь в прошлом сезоне формально вылетела, разбежалось много игроков, а ФНЛ и ПФЛ – это два разных вида спорта. Прочитал, что калининградцы не забивают больше одного мяча уже 19 матчей. Это показательно.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Зенит-2 Кубань (ЛФЛ) Радимов Владислав
Комментарии (4)
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justozavr
1473673449
им не хватает брома
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a-rakhmatov
1473673529
Для побед Кубани не хватает хорошего тренера и денег))
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Argon
1473680504
Командная химия... Это он о Мельдонии?
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Тraumtanzеr
1473696643
В фифу переиграл?
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