Майкон: «Должны были реализовывать свои моменты в матче со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Майкон подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«В первом тайме мы выглядели хуже «Спартака», но во втором выровняли положение. Создали несколько моментов, которые должны были реализовывать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиция. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер», – сказал Майкон.