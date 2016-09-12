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  • Майкон: «Должны были реализовывать свои моменты в матче со «Спартаком»

Майкон: «Должны были реализовывать свои моменты в матче со «Спартаком»

12 сентября 2016, 01:51
4

Нападающий «Локомотива» Майкон подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«В первом тайме мы выглядели хуже «Спартака», но во втором выровняли положение. Создали несколько моментов, которые должны были реализовывать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиция. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер», – сказал Майкон.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Майкон
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1473658583
Если бы обе команды использовали свои возможности Выиграть паровоз не имел бы возможности
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oyabun
1473661128
А они у вас были эти моменты? Один привез Таски, второй был полумоментом. И всё на этом. Другое дело сколько нереализованных моментов было у Спартака. Так что если бы предположить теоретически что каждая команда в этом матче имела бы 100%-реализацию моментов, то счет всё равно был бы примерно 5:2 в пользу Спартака
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a-rakhmatov
1473661220
Майкон, "поздно пить боржоми, когда отвалилась печень"......надо было забивать вовремя))
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VVM1964
1473662423
НУ ЧТО ТО ЖЕ НАДО СКАЗАТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ ... НУ ТИПА НЕ ПОВЕЗЛО .
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