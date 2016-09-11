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  • Бубнов: «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно»

Бубнов: «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно»

11 сентября 2016, 20:07
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о победе «Спартака» в матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Бубнов подчеркнул, что красно-белые выглядели более целостно и заслуженно победили железнодорожников.

«Спартак» выглядел более организованной и быстрой командой. У «Локомотива» практически ничего не получалось впереди, как раз по причине отсутствия контроля в центре. А все, что приходило с фланга в конечном итоге блокировалось спартаковцами. Семин не случайно рассчитывал на края атаки, но у Александа Самедова многое не получалось, впрочем, как и других лидеров команды. Майкон был более активен, но до оптимальной формы ему пока далеко. «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Майкон Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Aztec58
1473614285
В этом сезоне Бубнов производит вполне благостное впечатление, ага, здраво рассуждает, точно оценивает.
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RedWhiteFans2
1473615370
Однако понятие более цельное или менее цельное заслуживает отдельного разъяснения.
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4agaaa
1473615374
(Пишу не как болельщик Спартака , сегодняшний матч Локомотив ,хоть и во главе с Семиным , смотрелся куда хуже, меньше создал, и куда меньше бил, хорошо сыграл Гильерме!!! ) Спартак абсолютно заслужено победил! Красно белые вперёд !!!
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hunta
1473619770
....Локомотив так и не смог "заковырять" мяч в ворота Спартака....
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DEFENDER114
1473654430
Спартак показывает симпатичную, в целом, игру. Единственный минус - не дожимают соперника: на фоне 1-0 устраивают инфарктный кипеш в штрафной и суетят концовку.. ждем дерби
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