Бубнов: «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о победе «Спартака» в матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Бубнов подчеркнул, что красно-белые выглядели более целостно и заслуженно победили железнодорожников.

«Спартак» выглядел более организованной и быстрой командой. У «Локомотива» практически ничего не получалось впереди, как раз по причине отсутствия контроля в центре. А все, что приходило с фланга в конечном итоге блокировалось спартаковцами. Семин не случайно рассчитывал на края атаки, но у Александа Самедова многое не получалось, впрочем, как и других лидеров команды. Майкон был более активен, но до оптимальной формы ему пока далеко. «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно», – сказал Бубнов.