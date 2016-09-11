Серия А. «Милан» потерпел поражение от «Удинезе», два матча отменены из-за дождя

В матче 3-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Удинезе» со счетом 0:1. Победу гостям принес гол в исполнении Стипе Перицы.
В других встречах «Аталанта» обыграла «Торино», а «Кьево» не сумел сломить сопротивление «Лацио».
Отметим, что матч «Ромы» и «Сампдории», а также игра «Дженоа» и «Фиорентины» были отменены из-за проливного дождя.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Гол: 0:1 – Перица, 89.
Голы: 0:1 – Фальке, 54; 1:1 – Масиелло, 56; 2:1 – Кесс, 82 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Гамберини, 52; 1:1 – Де Врей, 55.
Источник: Бомбардир.ру