Серия А. «Милан» потерпел поражение от «Удинезе», два матча отменены из-за дождя

В матче 3-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Удинезе» со счетом 0:1. Победу гостям принес гол в исполнении Стипе Перицы.

В других встречах «Аталанта» обыграла «Торино», а «Кьево» не сумел сломить сопротивление «Лацио».

Отметим, что матч «Ромы» и «Сампдории», а также игра «Дженоа» и «Фиорентины» были отменены из-за проливного дождя.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Милан – Удинезе – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Перица, 89.

Аталанта – Торино – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фальке, 54; 1:1 – Масиелло, 56; 2:1 – Кесс, 82 (с пенальти).

Кьево – Лацио – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гамберини, 52; 1:1 – Де Врей, 55.

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