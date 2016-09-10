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    Цхададзе: «Кайрат» и вся страна должны гордиться, что Аршавин играет в Казахстане»

    Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал действия нападающего Андрея Аршавина в поединке 26-го тура казахстанской Премьер-лиги против «Астаны» (4:1). Российский игрок появился на поле сразу после перерыва и записал в свой актив забитый мяч, оформив разгром лидера чемпионата.

    «У Аршавина была свадьба и у нас была с ним заранее договоренность, что к команде он присоединится немного позже. Он возобновил тренировки лишь пятого сентября. Вы видели, что он не до конца готов, даже в те 30 минут, что был сегодня на поле. Но мы его использовали правильно, потому что Аршавин действительно великий футболист. Думаю, что не только «Кайрат», но и вся страна должна гордиться, что Аршавин играет в Казахстане. И, несмотря на свое имя, он выходит на замену и выкладывается «на пять», – сказал Цхададзе.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    10.09.2016 18:19
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