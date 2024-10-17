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    Мостовой дал совет Черчесову на фоне скандала

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    «Думаю, скорее всего, ему стоит аккуратнее высказываться. Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем.

    Когда команда выигрывает, тебя все обнимают, целуют во все места, а как только проигрываешь… А у Казахстана в четырех матчах ноль забитых, поэтому, конечно, нужно быть аккуратнее», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1729179751
    ..."Бить будут аккуратно, но больно!"(с)./адаптация/...
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    DMитрий
    1729181421
    Вот когда Черчес в ЦСКА перейдёт, тогда и будет актуально послание.
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    Каратель помойников
    1729182228
    В интересных местах бывал Саша Мостовой,однако...
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    alex1951
    1729183686
    Это ваапще ,что то с чем то.... Воспитать намедни стольких Заслуженных М.С. И вот на тебе.. От ,,кумысников,, такая благодарность.... Они чё берега попутали или богаче стали? Собирай кошелку и дуй в Аланию, там твоя гавань!
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