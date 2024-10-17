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Черчесов поссорился с лидером сборной Казахстана

17 октября 2024, 13:00
16

У главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова возник конфликт с полузащитником команды Исламбеком Куатом.

«Стала известна причина не вызова завсегдатого игрока нашей сборной Исламбека Куата.

У футболиста конфликт с главным тренером сборной Казахстана. У Куата и Черчесова был диалог еще до старта первого сбора и он вышел достаточно напряженным. По его итогам полузащитник понял, что его шансы на вызов в сборную Казахстана минимальные.

Также стало известно, что некоторые игроки команды скептически восприняли момент первого знакомства Черчесова с командой, поскольку он пришел на эту встречу в экипировке сборной России», – написал источник.

  • Казахстан идет последним в группе Лиги наций.
  • Черчесов пришел в команду в июне.
  • Тренер доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Астана Куат Исламбек Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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bashnat013
1729159532
Зачем вы вообще эту ч…ку позвали
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ilich55
1729160072
Неужели чабан такой недалёкий, что пришел на встречу в экипировке сборной России!? Пора собирать чемоданы, работы не будет......
Ответить
Цугундeр
1729161043
) Не может быть ! Стас не такой ! Денисов- свидетель! "Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил.." И в душевую погулять водил...
Ответить
...уефан
1729161252
...вещевой склад закрыт был на переучет(кладовщик в чайхану ушёл). Ну, и нужно же было, как-то выкручиваться. Ну, и...
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BarStep
1729166686
По Куату всё элементарно просто. Неформальный лидер сборной нарвался на строгого учителя. Стасик и не таких куатов обламывал. Молодец! У меня вопрос, а вот эти некоторые игроки команды, с какого куя скептически восприняли момент первого знакомства Черчесова со сборной Казахстана в экипировке сборной России? И здесь Стасик оказался молодца!
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Борис34684
1729171822
Надо было Стасу гимн Советского Союза перед тренировкой включить.
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Тинез Розоп
1729177211
Вот он долбоящер)))) прикиньте Семак на прессухе в майке Спартака))))
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andr45
1729190646
"завсегдатого"?) Чтобы это значило?
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Xesus
1729229763
Говорил я Саламычу, не туда ты поехал тренировать
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SLADE2019
1729325321
Чему удивляться? Очередной хамской выходке Черчесова? Вот уж чего не стоит, так не стоит делать. Давно пора к этому привыкнуть. После этих выходок, его пора в отставку отправлять. Казахи еще молодцы, проявляют терпимость.
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