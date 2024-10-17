Черчесов поссорился с лидером сборной Казахстана

У главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова возник конфликт с полузащитником команды Исламбеком Куатом.

«Стала известна причина не вызова завсегдатого игрока нашей сборной Исламбека Куата.

У футболиста конфликт с главным тренером сборной Казахстана. У Куата и Черчесова был диалог еще до старта первого сбора и он вышел достаточно напряженным. По его итогам полузащитник понял, что его шансы на вызов в сборную Казахстана минимальные.

Также стало известно, что некоторые игроки команды скептически восприняли момент первого знакомства Черчесова с командой, поскольку он пришел на эту встречу в экипировке сборной России», – написал источник.