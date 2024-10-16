Гаджиев определил виновного в языковом скандале Черчесова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев проанализировал языковой скандал в Казахстане с участием главного тренера сборной Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.

Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

– Это провокация со стороны журналиста. На чeм она базируется, я не знаю. Незнание языка серьeзно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык.

Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит еe язык – это неплохо, но не всегда возможно.

В каких-то случаях это нужно прописывать в договоре. Если такого пункта нет, то и вопросы такие ему задавать не стоит.

Понятно, что Станислав Саламович должен быть готов к ответу в таких ситуациях, но мне кажется, что его ответ совершенно адекватен вопросу.

Вопрос был жeстким, потому что Станислав Саламович не понимал языка, и таким же жeстким был ответ.

– Станислав Саламович мог бы ответить, например, на осетинском и перевести всe в шутку. Почему не сделал этого?

– Игра была проиграна – отсюда всe и начинается. Если бы одержали победу, этого вопроса с подковыркой не было бы.

Что касается ответа на осетинском, там было немного времени, чтобы это обдумать. Такие ситуации часты и не раз выводили тренеров из себя, даже таких маститых, как Фергюсон, которому чего только ни говорили журналисты на начальном этапе работы в «Манчестере». Из-за этого он к прессе относился жестковато.

Хочу сказать только, что в этой истории нет ничего нового. Саламычу хочется пожелать терпения и быть готовым к продолжению подобных вещей. Что касается федерации футбола Казахстана, думаю, они вместе с Черчесовым обсудят это. Не знаю, найдут ли точки соприкосновения.

За то время, пока сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, команда выступила выше своих возможностей, но такое не может продолжаться всегда. Бывают спады, а для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь другой класс игроков.

Я знаю, что в Казахстане сейчас много внимания уделяется молодeжным турнирам, подготовке резерва. У них есть талантливая молодeжь, и в конечном итоге есть все шансы со временем выйти на другой уровень.

Если Саламович со временем выучит язык, несмотря на то, что была такая полемика, и если у него даже нет такого пункта в договоре, это будет хорошо. Каждый народ хочет, чтобы люди, которые к ним приезжают, говорили на их языке. Многие даже обижаются, когда не говорят на их родном языке.