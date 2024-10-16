Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Гаджиев определил виновного в языковом скандале Черчесова

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев проанализировал языковой скандал в Казахстане с участием главного тренера сборной Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    Это провокация со стороны журналиста. На чeм она базируется, я не знаю. Незнание языка серьeзно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык.

    Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит еe язык – это неплохо, но не всегда возможно.

    В каких-то случаях это нужно прописывать в договоре. Если такого пункта нет, то и вопросы такие ему задавать не стоит.

    Понятно, что Станислав Саламович должен быть готов к ответу в таких ситуациях, но мне кажется, что его ответ совершенно адекватен вопросу.

    Вопрос был жeстким, потому что Станислав Саламович не понимал языка, и таким же жeстким был ответ.

    – Станислав Саламович мог бы ответить, например, на осетинском и перевести всe в шутку. Почему не сделал этого?

    – Игра была проиграна – отсюда всe и начинается. Если бы одержали победу, этого вопроса с подковыркой не было бы.

    Что касается ответа на осетинском, там было немного времени, чтобы это обдумать. Такие ситуации часты и не раз выводили тренеров из себя, даже таких маститых, как Фергюсон, которому чего только ни говорили журналисты на начальном этапе работы в «Манчестере». Из-за этого он к прессе относился жестковато.

    Хочу сказать только, что в этой истории нет ничего нового. Саламычу хочется пожелать терпения и быть готовым к продолжению подобных вещей. Что касается федерации футбола Казахстана, думаю, они вместе с Черчесовым обсудят это. Не знаю, найдут ли точки соприкосновения.

    За то время, пока сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, команда выступила выше своих возможностей, но такое не может продолжаться всегда. Бывают спады, а для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь другой класс игроков.

    Я знаю, что в Казахстане сейчас много внимания уделяется молодeжным турнирам, подготовке резерва. У них есть талантливая молодeжь, и в конечном итоге есть все шансы со временем выйти на другой уровень.

    Если Саламович со временем выучит язык, несмотря на то, что была такая полемика, и если у него даже нет такого пункта в договоре, это будет хорошо. Каждый народ хочет, чтобы люди, которые к ним приезжают, говорили на их языке. Многие даже обижаются, когда не говорят на их родном языке.

    Новости по теме
    Канчельскис встал на защиту Черчесова
    Ловчев высказался о штрафе Черчесова за шутку о казахском языке
    Назван размер штрафа для Черчесова за шутку о казахском языке 13
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2024 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 