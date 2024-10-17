Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев жестко вступился за Черчесова после провокации в Казахстане: «Пусть этот журналист работает на стройке»

    Черданцев жестко вступился за Черчесова после провокации в Казахстане: «Пусть этот журналист работает на стройке»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    «Понятно, что это чистая провокация. Человек, задающий вопрос, знает русский язык. Чего он хотел этим добиться? Чтобы 61‑летний заслуженный специалист занимался изучением иностранного языка? Его позвали в Казахстан за другим.

    Пресс‑атташе федерации должен был решить эту ситуацию, посадить переводчика как минимум. Тому же Манчини наверняка тоже задают вопросы на арабском языке, но их переводят. И если ты журналист, то ты должен знать как минимум английский язык. Иначе что ты делаешь в профессии? Журналист не имеет права не знать иностранного языка.

    Это не журналистика, а чистой воды провокация. Пусть этот журналист идет работать на стройку. И если он такой патриот, то почему пришел на пресс‑конференцию в майке иностранного клуба? Надел бы футболку своей страны», – сказал Черданцев.

    Новости по теме
    Черчесов поссорился с лидером сборной Казахстана 15
    Черчесов установил антирекорд в сборной Казахстана 10
    Гаджиев определил виновного в языковом скандале Черчесова 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1729170493
    ...можно и так сказать)...
    Ответить
    Интерес
    1729171652
    Тут Чердак прав.А так пусть журналюга работает на стройке бетонщиком(но только не на российской,свят-свят),а Стас над ним-старшим прорабом.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 