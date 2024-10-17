Черданцев жестко вступился за Черчесова после провокации в Казахстане: «Пусть этот журналист работает на стройке»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

«Понятно, что это чистая провокация. Человек, задающий вопрос, знает русский язык. Чего он хотел этим добиться? Чтобы 61‑летний заслуженный специалист занимался изучением иностранного языка? Его позвали в Казахстан за другим.

Пресс‑атташе федерации должен был решить эту ситуацию, посадить переводчика как минимум. Тому же Манчини наверняка тоже задают вопросы на арабском языке, но их переводят. И если ты журналист, то ты должен знать как минимум английский язык. Иначе что ты делаешь в профессии? Журналист не имеет права не знать иностранного языка.

Это не журналистика, а чистой воды провокация. Пусть этот журналист идет работать на стройку. И если он такой патриот, то почему пришел на пресс‑конференцию в майке иностранного клуба? Надел бы футболку своей страны», – сказал Черданцев.