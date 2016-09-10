Шляхтин: «Доверие у «Крыльев Советов» к Веркаутерену есть»

еще бы к нему доверия не было)) Кобелевкина терпели сколько ,там вообще беспросветно все было
Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отметил, что несмотря на неудачный старт сезона, руководства клуба продолжает испытывать доверие к главному тренеру Франку Веркаутерену. Вчера самарцы уступили «Ростову» в матче шестого тура РФПЛ (1:2). В данный момент «Крылья» располагаются на последнем месте в таблице, имея в своем активе всего два очка.
«Доверие есть, и никаких других вариантов пока не рассматриваем. Тяжелый календарь, тяжелые игры... Поэтому дадим дальше тренироваться, готовиться и играть.
Я бы не сказал, что у команды много брака. «Ростов» всегда славился «стандартами». Четыре удара – два гола, понимаете. Вчерашняя игра, считаю, все-таки показывает немного разный уровень команд. Надо играть в свою игру со своими командами, все равно будут те, у которых мы сможем забрать очки.
Не стоит подходить так пессимистично: картинка все-таки есть, и она не такая уж безнадежная. Где-то немножко не везет, к тому же мы играем с топ-клубами – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов». Ну и, конечно, три пенальти в шести матчах – это тоже определенный дискомфорт», – сказал Шляхтин.