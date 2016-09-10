Кириченко: «Нобоа точно сыграет с «Баварией»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко надеется на то, что футболисты, которые находятся в лазарете, смогут восстановиться к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов, в котором ростовчанам будет противостоять «Бавария».

«Все игроки, которые сегодня играли, не являются основными. Мы были вынуждены ставить их, так как много травмированных. Кристиану Нобоа вообще нельзя было выходить на поле после суточных перелетов. Сегодня мы выступали самым оптимальным составом. Скажем так, смогли насобирать на эту игру.

Весь тренерский штаб надеется, что многие основные футболисты «Ростова» восстановятся к матчу с «Баварией». Особенно Сесар Навас. А вот Нобоа точно будет готов», — сказал тренер.